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Кабмин одобрил раздачу малоимущим продуктов с истекающим сроком годности

12:52
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Перед внесением в Госдуму законопроект предстоит доработать

Правительство в целом одобрило законопроект о налоговых льготах при фудшеринге. Кабмин поддержит документ при условии его доработки перед внесением в Госдуму.

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Как поясняет ТАСС, фудшеринг – это передача нераспроданных продуктов питания с истекающим сроком годности социальным НКО, которые помогают малоимущим россиянам. Авторы законопроекта предлагают освободить эту деятельность от налога на добавленную стоимость.

Дело в том, что сейчас ретейлерам выгоднее уничтожить продукты - таким образом они получат хотя бы вычет по НДС. Передача товара на благотворительность, напротив, повысит их налоговые расходы до 20%. Законопроект внесет изменения в Налоговый кодекс.

В Госдуме ранее отмечали, что в такой программе заинтересованы производители, ретейлеры и сами граждане: ведь при спасении хотя бы миллиона тонн продуктов в год можно будет кормить все нуждающиеся семьи ежемесячно. Согласно подготовленному документу, заниматься фудшерингом смогут только продавцы из специального перечня. Составлять список будет правительство.

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