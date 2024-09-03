Роджер Уотерс подчеркнул: именно русские выиграли Вторую мировую войну

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс отметил огромную жертву, которую принесла Россия ради победы во Второй мировой войне. Музыкант подчеркнул, что войну выиграли не Европа и США во время высадки в Нормандии – ее выиграл советский народ на Восточном фронте.

Как заявил Уотерс в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале RT, именно русские остановили нацистов во Второй мировой войне — ценой 22 миллионов жизней. Артист поблагодарил народ России за победу над нацистами.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом – и при этом преувеличивают свою роль. В Москве подчеркивают, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России.

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