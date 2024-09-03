ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сооснователь Pink Floyd поблагодарил Россию за победу над нацистами

13:21
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Роджер Уотерс подчеркнул: именно русские выиграли Вторую мировую войну

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс отметил огромную жертву, которую принесла Россия ради победы во Второй мировой войне. Музыкант подчеркнул, что войну выиграли не Европа и США во время высадки в Нормандии – ее выиграл советский народ на Восточном фронте.

Роджер Уотерс осудил спровоцировавших конфликт на Украине
Роджер Уотерс раскрыл неудобную правду об украинском конфликте

Как заявил Уотерс в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале RT, именно русские остановили нацистов во Второй мировой войне — ценой 22 миллионов жизней. Артист поблагодарил народ России за победу над нацистами.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом – и при этом преувеличивают свою роль. В Москве подчеркивают, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Роджер Уотерс
Роджер Уотерс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.