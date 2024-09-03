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Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 20%

13:37
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Выздоровели на 34,8% пациентов больше, чем на прошлой неделе

За 35-ю неделю 2024 года (с 26 августа по 1 сентября) в России госпитализировали 2959 человек с коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 14,73 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 20,0%.
Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 31%

Как уточняется на сайте "Объясняем.рф", выздоровели 17 503 пациентов, лечившихся от COVID-19 (на 34,8% больше в сравнении с предыдущей неделей). Скончались за тот же период 28 пациентов с таким диагнозом.

Тем временем Минздрав бьет тревогу еще из-за одной инфекции — схожей с коронавирусом. Evali – это острое легочное повреждение, вызванное использованием электронных сигарет и вейпов. От COVID-19 его отличает то, что одним из первых симптомов являются нарушения в работе пищеварительной системы.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную ЧС из-за оспы обезьян. Однако главный санитарный врач России Анна Попова заверила, что "в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание как заболевание эпидемическое не страшно".

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