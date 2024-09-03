Президента попросили сделать Шуфутинского народным артистом за "Третье сентября"

Эту песню сравнивают по популярности с "Иронией судьбы"

Певец Михаил Шуфутинский достоин звания народного артиста России — его хит "Третье сентября" каждый год поют миллионы людей. Кроме того, он человек с твердыми принципами, заявил председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.

Общественники обратились к главе государства Владимиру Путину и Министерству культуры России с инициативой о присвоении Михаилу Шуфутинскому звания народного артиста. В движении отмечают, что хит про "Третье сентября" ждут так же, как комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, Или с легким паром!" в Новый год.

Резяпов подчеркивает, что люди давно признали Шуфутинского народным артистом, ведь он "не боится открыто заявить о своей любви к Родине в непростые времена", а его гражданская позиция заслуживает исключительно уважения, сообщает Telegram-канал SHOT.

Михаил Шуфутинский, в частности, находит время, чтобы встретиться с участниками специальной военной операции — он участвовал в акции "Лучшим воинам мира" в госпитале Бурденко, чтобы поддержать наших бойцов.

Что касается песни "Третье сентября", ее популярность певец объясняет художественными качествами самой композиции, подчеркивая, что "плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной".

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