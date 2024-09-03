Российская ПВО сбила украинский дрон над Курской областью

Ранее беспилотники сбили над Брянской и Калужской областями

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Курской областью, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, цель была обнаружена в 11.10 мск. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен.

Ранее в Минобороны сообщили об атаках, предпринятых киевским режимом в течение минувшей ночи. Силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ над территориями Брянской и Калужской областей.

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