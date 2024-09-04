Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Марс входит в знак Рака, чтобы навести порядок

Овны

Вы скоро превратитесь в домоседов, причем надолго: сегодня ваша главная планета Марс перейдет в Рак почти на полгода. Приготовьтесь активно заниматься домом и семьей.

Тельцы

Звезды напоминают вам, что материальные ресурсы - это не главное. По крайней мере, в ближайшие месяцы вы будете больше заняты коммуникациями, общением.

Близнецы

Сегодня Марс покидает ваш знак, чтобы долго и муторно учить вас обращаться с деньгами. До самой весны у вас в кошельке будет то пусто, то густо, будьте готовы к этому.

Раки

В ваш знак входит Марс. Сначала он поможет укрепить свои позиции и активно заниматься собой. Затем зимой вернется ретроградным и проведет работу над ошибками.

Львы

У вас активность перейдет в сферу размышлений и тайных действий. Марс переместится в предыдущий знак, побуждая вас к самоанализу и подозрительности.

Девы

У вас скоро будет много общения, знакомств и новых интересных целей. Возможно, вдали от дома вы встретите человека, который расширит ваши представления о мире.

Весы

Осень - ваше время! Марс сегодня меняет знак и надолго активизирует ваш сектор достижений, что приведет к пересмотру своих подходов в карьере, бизнесе или учебе.

Скорпионы

Марс - ваша "родная" планета, хорошо понятная. Она пробудит интерес к учебе, поездкам, иностранным языкам, юриспруденции, миропониманию.

Стрельцы

В ближайшие полгода вы сможете раздать долги и решить вопросы с наследством или налогами. Также возможны краткосрочные, но яркие любовные приключения.

Козероги

У вас впереди несколько насыщенных месяцев без одиночества. Будет много деловых и романтических союзов, но будьте осторожны – вы увидите обе стороны медали.

Водолеи

Марс в Раке обожает наводить порядок. Он придаст мотивации в вопросах здоровья: начать худеть, бегать по утрам или ходить в спортзал станет легче.

Рыбы

Творческие представители знака почувствуют приток идей и затеют новые проекты. Многие захотят обновить гардероб, поменять прическу, а некоторые задумаются о рождении детей.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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