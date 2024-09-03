Потери ВСУ после удара ВС России по учебному центру в Полтаве исчисляются сотнями

В училище проходило построение личного состава

Потери ВСУ в результате удара российской ракетой по учебному центру ВСУ в Полтаве могут исчисляться сотнями. По данным Telegram-канала "Военная хроника", "Искандер" поразил цель утром 3 сентября, как раз в момент построения личного состава.

По данным военных корреспондентов, подготовку украинских специалистов РЭБ и связи ведут иностранные инструкторы. Их размещение на объектах, координаты которых давно известны, упрощает работу российской разведке и ракетчикам.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что училище в последнее время специализировалось на подготовке личного состава для ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ. По его данным, в момент построения на плацу находились более 500 военных, потери исчисляются сотнями. А координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о другом ударе в Полтаве, который пришелся по авиагородку. Взрыв был без детонации, но очень мощный. Место происшествия оцеплено, туда съехались автомобили скорой помощи.

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