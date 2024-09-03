ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Потери ВСУ после удара ВС России по учебному центру в Полтаве исчисляются сотнями

14:15
  • вторник
  • 03 сентября 2024

В училище проходило построение личного состава

Потери ВСУ в результате удара российской ракетой по учебному центру ВСУ в Полтаве могут исчисляться сотнями. По данным Telegram-канала "Военная хроника", "Искандер" поразил цель утром 3 сентября, как раз в момент построения личного состава.

ВС России нанесли удары по частям ВСУ у 16 населенных пунктов Курской области
ВС России нанесли групповой удар по украинской инфраструктуре

По данным военных корреспондентов, подготовку украинских специалистов РЭБ и связи ведут иностранные инструкторы. Их размещение на объектах, координаты которых давно известны, упрощает работу российской разведке и ракетчикам.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что училище в последнее время специализировалось на подготовке личного состава для ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ. По его данным, в момент построения на плацу находились более 500 военных, потери исчисляются сотнями. А координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о другом ударе в Полтаве, который пришелся по авиагородку. Взрыв был без детонации, но очень мощный. Место происшествия оцеплено, туда съехались автомобили скорой помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.