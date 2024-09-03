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ЕС не лишит Турцию статуса кандидата за заявку на вступление в БРИКС

14:42
  • вторник
  • 03 сентября 2024

В этом заверили в Брюсселе

Турция остается кандидатом на членство в Евросоюз, несмотря на заявку на членство в БРИКС. Об этом рассказал во вторник. 3 сентября, официальный представитель внешнеполитической службы союза интеграционного объединения Петер Стано.
Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Как отметил европейский чиновник, Турция, как и любая другая страна, вправе "решать, что лучше для нее — формировать альянсы и налаживать сотрудничество".

В отношениях с Евросоюзом Турция остается страной-кандидатом, что предусматривает некоторые ограничения, подчеркнул Стано. Он также отметил, что "у нас с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенные сопротивления правящих элит государств так называемого "золотого миллиарда". Тем не менее, БРИКС за 15 лет стал одним из крупнейших экономических объединений, на участников которого приходится почти половина населения планеты, а также треть мирового ВВП.

Агентство Bloomberg напомнило, что БРИКС в январе расширился за счет ряда государств Глобального Юга — эти страны привлекает возможность действовать, не заискивая перед Соединенными Штатам или другими западными странами.

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