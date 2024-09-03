В США рассказали, что лучшие летчики ВСУ погибли еще до поставок F-16

Одного из них вместе с истребителем сбила украинская система ПВО

Вооруженные силы Украины лишились своих лучших пилотов еще до того, как получили от западных доноров истребители F-16 американского производства.

Как сообщает The Wall Street Journal, это касается, в частности, Андрея Пильщикова, который погиб в августе 2023 года во время тренировочного полета.

Также разбился во время пилотирования F-16 украинский летчик Алексей Месь — за этим инцидентом последовала замена командующего ВВС Украины.

При этом перед передачей F-16 киевскому режиму информированные источники уточняли, что ВСУ не смогут поднять в воздух больше десяти машин, даже если получат от спонсоров больше самолетов. Это связано со сложностью и длительностью подготовки летчиков к работе с американскими истребителями. У ВВС Украины наготове было всего около 20 пилотов, а для каждого самолета нужно как минимум два человека.

В феврале украинские летчики сообщили о гибели одного из лучших пилотов ВСУ Владислава Рыкова. Его Су-25 был сбит в бою над Донецкой народной республикой. Спикер российского авиационного клуба "Альбатрос АЭРО" Алексей Воевода уточнил, что Рыков проходил подготовку к управлению истребителями F-16.

В апреле российские военные ликвидировали летную группу ВСУ под название Mad Ducks. Это экипаж украинского вертолета Ми-8, летавший над Мариуполем в марте 2022 года, во время штурма города российскими войсками.

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