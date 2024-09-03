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ВСУ потеряли за сутки под Курском около 400 солдат

14:36
  • вторник
  • 03 сентября 2024

ВС России уничтожили 12 бронемашин и пусковую установку РСЗО

Около 400 боевиков потеряла украинская армия за последние сутки на курском направлении. Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, поражена одна пусковая установка РСЗО, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса, станция РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники. По данным ведомства, российские войска также уничтожили 12 боевых бронированных машин и три артиллерийских орудия.

 Также российские войска за прошедшие сутки уничтожили боевую машину Stryker. Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что всего  было уничтожено более 10 единиц украинской техники. А общие потери ВСУ на этом направлении с начала вторжения на российскую территорию превысили 9300 военнослужащих.

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