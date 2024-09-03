Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Ему было 98 лет

Известный конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский скончался во вторник, 3 сентября, на 99-м году жизни. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает РИА Новости.

Игорь Спасский спроектировал более 200 субмарин, руководил Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин", в котором проработал свыше 30 лет. Он также руководил операцией по подъему затонувшей подводной лодки "Курск".

Спасскому присвоено звание Героя России, Героя Социалистического Труда. Он являлся академиком Российской академии наук и почетным гражданином Санкт-Петербурга. Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.

В феврале в Северодвинске вывели из эллинга атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский". Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подчеркнул, что ракетоносец проекта "Борей А" — это передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения.

Тем временем на Западе рассказали об "операциях" российских подлодок у берегов Великобритании. Источник утверждают, что российские подводные лодки несколько раз за два года замечали у британского побережья, где они якобы проводили операции в районе Ирландского моря.

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