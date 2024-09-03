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В США рассказали о близости к решению передаче Киеву ракет JASSM

15:18
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Официального решения пока нет

Соединенные Штаты близки к соглашению о том, чтобы передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM. Об этом во вторник, 3 сентября, рассказали осведомленные источники.
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По словам собеседников Reuters, окончательное решение пока не принято, но оно может появиться уже текущей осенью — киевскому режиму придется подождать еще несколько месяцев до передачи ракет.

При этом отмечается, что, в случае поставок этих ракет, "возрастает давление" на Белый дом по отмене ограничений.

Ранее депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предупредил, что Россия даст зеркальный ответ на возможную передачу Украине дальнобойного оружия со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что если американские власти передадут киевскому режиму ракеты JASSM, Соединенные Штаты автоматически станут спонсорами терроризма и соучастниками убийства российских граждан.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна провела успешные испытания первой баллистической ракеты собственного производства. Политик отказался раскрывать какие-либо подробности, касающиеся этой разработки, напомнив о режиме секретности.

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