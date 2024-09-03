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Стали известны причины аварийной посадки вертолета под Иркутском

15:10
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Удар молнии и отказ рулевого управления

Спасатели назвали предварительную причину аварийной посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области. Как сообщил агентству ТАСС начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер, ЧП произошло из-за удара молнии и отказа рулевого управления.

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Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 пропал на границе Бурятии и Иркутской области. Командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации на борту, после чего связь с экипажем прервалась.

Позже экипаж вышел на связь. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в Telegram, что вертолет авиакомпании “Баргузин” совершал санитарный рейс и совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. Все шесть человек на борту живы: у двоих незначительные травмы, остальные не пострадали.

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