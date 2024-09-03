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Мать-одиночка выселяет Ларису Долину из роскошной квартиры

15:17
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Женщина подала в суд на певицу

Имя Ларисы Долины не сходит с передовиц интернет-СМИ после того, как стало известно, что в результате хитроумной мошеннической схемы прославленная артистка лишилась не только элитной квартиры в центре Москвы, но и миллионов рублей.

Певица через суд попыталась признать сделку о продаже недействительной. Выезжать из нее Лариса Долина отказывается. Тогда новая владелица, являющаяся якобы матерью-одиночкой, подала в суд на артистку. Женщина требует, чтобы певица все же съехала, потому что квартира теперь ей не принадлежит, сообщает телеграм-канал SHOT.

Меж тем если суд встанет на сторону Ларисы Долиной, то она получит жилье назад, но при этом должна будет возместить 112 миллионов рублей покупательнице. Многие адвокаты в один голос твердят, что если же выяснится, что сделка с квартирой была законной, то певице не удастся вернуть себе квартиру.

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