Программа "Меганомика. Современный муниципалитет" стартует в Судаке с 15 октября

Участники познакомятся с основами таких направлений, как коммуникационный, световой и экологический дизайн

В Академии творческих индустрий "Меганом"в Судаке с 15 по 21 октября пройдет программа "Меганомика. Современный муниципалитет", сообщили организаторы.

Среди целей - внедрение современных стратегий в работу органов местного самоуправления, развитие творческих компетенций, освоение практических инструментов для улучшения культурно-творческой среды.

Программа предназначена для глав муниципалитетов, их заместителей и специалистов, работающих в сферах культуры, молодежной политики и социально-экономического развития территорий с численностью населения от 50 тысяч до 1 миллиона человек.

Участники познакомятся с основами таких направлений, как коммуникационный, световой и экологический дизайн, будут работать в группах и индивидуально по методологии дизайн-мышления. Все подробности можно узнать здесь.

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