Народ ахнул при виде красавицы ведущей Екатерины Андреевой

Появилось новое фото звезды Первого канала

Екатерина Андреева считается одной из самых узнаваемых и привлекательных ведущих отечественного телевидения, главным лицом программы новостей на Первом канале. Неизменно стильная, с убранными в гладкий пучок волосами, строгая и собранная Екатерина годами обращалась к зрителям с телеэкранов.

Однако с развитием социальных сетей общественность узнала, что в жизни Андреева совсем не такая закрытая. В Сети она регулярно делится с многочисленными подписчиками фотографиями и видеозаписями из путешествий, выкладывает публикации, на которых запечатлена занимающейся разными видами спорта и медитациями, демонстрирует яркие необычные наряды. И часто позирует с распущенными темными волосами.

По мнению фанатов, с каждым годом Екатерина Андреева выглядит только лучше. Сама популярная ведущая не скрывает, что ради красоты и хорошей фигуры идет на самые разные манипуляции, в том числе делает иглоукалывание в лицо. Вот и новая фотография в официальном телеграм-канале вызвала бурю восторга среди подписчиков.

"Потанцуем среди звезд?" - спросила Екатерина Андреева, выложив снимки, как позирует среди ярко горящей гирлянды.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram