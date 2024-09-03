ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Народ ахнул при виде красавицы ведущей Екатерины Андреевой

15:36
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Появилось новое фото звезды Первого канала

Екатерина Андреева считается одной из самых узнаваемых и привлекательных ведущих отечественного телевидения, главным лицом программы новостей на Первом канале. Неизменно стильная, с убранными в гладкий пучок волосами, строгая и собранная Екатерина годами обращалась к зрителям с телеэкранов.

Однако с развитием социальных сетей общественность узнала, что в жизни Андреева совсем не такая закрытая. В Сети она регулярно делится с многочисленными подписчиками фотографиями и видеозаписями из путешествий, выкладывает публикации, на которых запечатлена занимающейся разными видами спорта и медитациями, демонстрирует яркие необычные наряды. И часто позирует с распущенными темными волосами.

По мнению фанатов, с каждым годом Екатерина Андреева выглядит только лучше. Сама популярная ведущая не скрывает, что ради красоты и хорошей фигуры идет на самые разные манипуляции, в том числе делает иглоукалывание в лицо. Вот и новая фотография в официальном телеграм-канале вызвала бурю восторга среди подписчиков.

"Потанцуем среди звезд?"спросила Екатерина Андреева, выложив снимки, как позирует среди ярко горящей гирлянды.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Телеведущая Екатерина Андреева
Телеведущая Екатерина Андреева
Телеведущая Екатерина Андреева
Телеведущая Екатерина Андреева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.