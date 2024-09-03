Путин: Укрепление отношений с Монголией – один из приоритетов России

Президент России приехал в страну с официальным визитом

В числе главных приоритетов России остается укрепление дружеских отношений с Монголией. Такое заявление сделал во вторник, 3 сентября, российский лидер Владимир Путин.

Путин отметил, что Москва и Улан-Батор продолжают активно взаимодействовать и развивать партнерство. Переговоры лидеров двух стран подтвердили, что Монголия по-прежнему держит курс на сотрудничество с Россией. Общение проходило в конструктивном и содержательном ключе, позволив наметить дальнейшие перспективы партнерства.

Российский лидер вновь напомнил об общих страницах нашей истории, подчеркнув, что Россия помнит об ощутимой поддержке монгольского народа в годы Великой Отечественной войны. Подвиг советских и монгольских воинов на реке Халхин-Гол навсегда останется в памяти народов, эта победа оказала огромное влияние на судьбу региона и на весь ход Второй мировой войны.

Президенты России Владимир Путин и Монголии Ухнагийн Хурэлсух возложили цветы к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе. Жители и гости столицы Монголии вышли поприветствовать высокого гостя, сообщает РИА Новости.

Перед этим Владимир Путин отмечал, что прорабатывается возможность участия военных из Монголии в параде 9 мая на Красной площади в Москве, который состоится в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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