Подсчеты вел вашингтонский Институт по изучению войны

Вашингтонский Институт по изучению войны сообщил об успехах ВС России в зоне СВО. По подсчетам американских экспертов, российские военные в конце лета достигли наибольшего продвижения.

Как передает Welt со ссылкой на институт, в августе зафиксировано самое большое продвижение Вооруженных сил России на Украине с октября 2022 года. Под контроль армии России за месяц перешло 477 квадратных километров территории.

Самые значительные успехи ВС России - в Донецкой народной республике. Российские подразделения подошли к Покровску, который считается стратегическим логистическим узлом. В Раде заявляли, что потеря этого пункта может привести к серии катастроф.

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