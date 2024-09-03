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В США заявили о самом существенном продвижении ВС России в зоне СВО

15:44
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Подсчеты вел вашингтонский Институт по изучению войны

Вашингтонский Институт по изучению войны сообщил об успехах ВС России в зоне СВО. По подсчетам американских экспертов, российские военные в конце лета достигли наибольшего продвижения.

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Как передает Welt со ссылкой на институт, в августе зафиксировано самое большое продвижение Вооруженных сил России на Украине с октября 2022 года. Под контроль армии России за месяц перешло 477 квадратных километров территории.

Самые значительные успехи ВС России - в Донецкой народной республике. Российские подразделения подошли к Покровску, который считается стратегическим логистическим узлом. В Раде заявляли, что потеря этого пункта может привести к серии катастроф.

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