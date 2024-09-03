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Украина пригрозила наказать Монголию за отказ арестовать Путина

15:55
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Монгольские власти не стали выполнять ордер МУС

Киевский режим предпримет меры, чтобы наказать Монголию за теплый прием, оказанный прибывшему с государственным визитом президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
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Как отметил чиновник, "невыполнение монгольским правительством имеющего обязательную силу ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного правосудия".

Тихий пообещал, что "мы будем работать с партнерами, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на месте судей и прокуроров МУС больше всего боялся бы того, что кто-то из безумцев попытается исполнить этот ордер, поскольку в таком случае "их жизнь будет стоить не дороже" этой бумажки.

При этом спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что Международный уголовный суд, как и Украина, не имеет ничего общего с правом или справедливостью. И МУС, и киевский режим лишены самостоятельности.

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