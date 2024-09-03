Монгольские власти не стали выполнять ордер МУС

Киевский режим предпримет меры, чтобы наказать Монголию за теплый прием, оказанный прибывшему с государственным визитом президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Как отметил чиновник, "невыполнение монгольским правительством имеющего обязательную силу ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного правосудия".

Тихий пообещал, что "мы будем работать с партнерами, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на месте судей и прокуроров МУС больше всего боялся бы того, что кто-то из безумцев попытается исполнить этот ордер, поскольку в таком случае "их жизнь будет стоить не дороже" этой бумажки.

При этом спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что Международный уголовный суд, как и Украина, не имеет ничего общего с правом или справедливостью. И МУС, и киевский режим лишены самостоятельности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram