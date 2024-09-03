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Глава фонда ВЦИОМ Абрамов: Вы, господа чиновники и бюрократы, должны показывать пример

15:57
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Мужчина в словесной перепалке сцепился с депутатом Ниной Останиной

Генеральный директор фонда "Всероссийский центр изучения общественного мнения" (ВЦИОМ) Константин Абрамов в рамках ВЭФ высказал мнение, что молодые россиянки ориентированы на построение карьеры и только потом на создание семьи, причем это актуально даже для сотрудниц органов государственной власти.

"Мы сталкиваемся с тем, что целое агентство, которое занимается молодежной политикой, если к ним приезжаешь на форум, то у них большое количество молодых, красивых девушек и женщин — без семьи, без детей, но с собачками на работе. То есть раньше у нас приводили на работу детей — это нормально, дети — они были везде, это считалось хорошо. <...> Вы, господа чиновники и бюрократы, лидеры изменений в России, должны показывать пример, начиная с себя", - цитирует Абрамова РБК.

На его слова жестко отреагировала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Мне всякий раз не очень нравится, когда вы во всем обвиняете только девушек молодых; не на те форумы ходите, Константин", - дерзко поставила на место Абрамова Останина.

Она подчеркнула, что вопрос с деторождением девушка решает не одна, а с мужчиной. Останина предположила, что именно неуверенность в партнере толкает женщину отказываться от родительства.

"Молодые люди тоже принимают участие в этой части, мы даже в комитет свой добавили слово "отцы". Но не бывает так, чтобы женщина одна, самостоятельно принимала решение о рождении ребенка. Не с собачкой она должна советоваться, а с молодым человеком", - отрезала депутат.

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Константин Абрамов
Константин Абрамов
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