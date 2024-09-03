Вашингтон планирует передать режиму Зеленского крылатые ракеты JASSM

Дымятся остовы зданий. Осколки, разлетевшиеся на несколько десятков метров. Это все, что осталось от учебно-тренировочного центра ВСУ в Полтаве, где осваивали профессию будущие связисты и специалисты по радиоэлектронной борьбе.

"Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. Это были две баллистические ракеты. По состоянию на это время известно о 180 раненых и 41 погибшем", - заявил Владимир Зеленский.

Он намеренно занижает потери. По некоторым данным, их как минимум в два раза больше, учитывая, что по цели отработали двумя ракетами "Искандер". И сделано это было в момент построения личного состава, с которым у ВСУ и так проблемы. На это обращает внимание издание Forbes, анализируя ситуацию на фронте в районе Покровска, где украинские боевики вполне могут попасть в окружение: "Марш российских войск на Покровск ставит под угрозу не только сам город, его жизненно важные линии снабжения и его украинский гарнизон. Это также ставит украинские войска южнее Покровска в опасное положение. Части по меньшей мере четырех украинских бригад могут быть окружены русскими к югу от Покровска".

Все это, по мнению западных СМИ, результат курской авантюры Зеленского, который ради пиара отправил туда лучшие подразделения и западную технику. Расчет, по словам экспертов, был на то, что людей наберут еще, а Запад пришлет новое оружие, так как заинтересован в продолжении войны.

"Позиция Зеленского проста. Он считает так: что бы ни случилось, Запад продолжит давать деньги, оружие, и война будет продолжаться до тех пор, пока они не освободят Донбасс. Но этого не произойдет. И якобы пока Крым не будет украинским. Все это не имеет ни малейшего отношения к реальности", - отметил Дьёрдь Ногради, венгерский экономист.

По данным Reuters, совсем скоро США могут передать Киеву крылатые ракеты JASSM. В модифицированной версии этот боеприпас класса "воздух-земля" способен бить по целям на удалении в 850 километров.

"Военные аналитики предположили, что внедрение JASSM, которые могут лететь дальше, чем большинство других ракет, имеющихся у Киева, отодвинут российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров от фронта и дадут Украине стратегическое преимущество. Ожидается, что о включении этих боеприпасов в новый пакет помощи будет объявлено в ходе встречи Зеленского с Байденом. Однако окончательно решение еще не принято", - говорится в материале.

После небольшого перерыва возобновляет поставки оружия на Украину и Берлин. Германия планирует передать Киеву еще шесть зенитно-ракетных комплексов IRIS-T. То есть результаты выборов в Саксонии и Тюрингии, которые провластная коалиция с треском проиграла, Шольца не вразумили. И вместо того, чтобы услышать мнение немцев, которые выступают против поддержки Киева, он снова отправляет туда оружие. Хотя немецким властям стоило бы обратить внимание на проблемы внутри ФРГ, экономика которой в глубокой рецессии. На днях стало известно, что даже концерн "Фольксваген" рассматривает вариант закрытия своих заводов в Германии.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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