Завершился официальный визит Владимира Путина в Монголию. Как это было

Эта страна - давний друг и добрый сосед России

Площадь Сухэ-Батора - главная в монгольской столице. К прибытию Владимира Путина здесь выстроился почетный конный и пеший караул. На фасаде дворца правительства - огромные флаги двух стран. Кортеж президента России въезжает на площадь под звуки торжественного марша. Крепкие рукопожатия Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. И приветствие монгольской школьницы на русском: "Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин! Добро пожаловать в нашу солнечную страну. Пусть процветает дружба наших стран".

Звучат гимны России и Монголии. Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух приветствуют военнослужащих поклоном. Представление делегаций - и президенты направляются на переговоры. Входят в правительственный дворец, а затем оказываются в настоящей монгольской юрте, которая установлена в здании. Прием здесь - выражение особого уважению к гостю.

Хурэлсух: "За последние годы наши взаимоотношения активизировались. Были осуществлены несколько визитов как на высшем, так и на высоком уровне. Мы очень рады тому, что вы приняли приглашение вновь посетить нашу страну. В этом году мы отмечаем несколько юбилеев, которые знаменуют этапы развития отношений между нашими странами".

По традиции, Владимир Путин возложил венок к памятнику маршала Жукова. Именно под его командованием 85 лет группировка Красной армии помогла защитить Монголию от японских интервентов в боях у реки Халхин-Гол. Сегодня президенты двух стран особо подчеркивают: эта победа была совместной и по сути вынудила Токио отказаться от планов вступить в войну против СССР.

Среди других памятных дат, о которых говорили президенты, - 75-летие Улан-Баторской железной дороги. Это тоже совместный проект двух стран. Как и строительство 50 лет назад города Эрденет при горно-обогатительном комбинате.

Путин: "Практически каждые пять лет мы встречаемся в Монголии, чтобы отметить выдающиеся и яркие события нашей общей истории. Вы перечислили даты, которые мы отмечаем в этом году. Они все являются значимыми как для России, так и для Монголии. Единственное, что хотел бы добавить, - Эрденет, о котором мы вспомнили, планировался архитекторами из Ленинграда. Мне также приятно отметить, что наши отношения развиваются уже на новой основе. И несмотря ни на какие сложности, в том числе те, о которых вы упомянули, все-таки вышли на траекторию роста торговых отношений".

Серьезный спад действительно был - в 2020-м из-за пандемии коронавируса. Но сейчас товарооборот уже превысил доковидный. За первые семь месяцев он уже выше, чем за весь прошлый год. Между Москвой и Улан-Батором поддерживаются активные политические и экономические связи как на высшем уровне, так и на региональном. Идет постоянное взаимодействие двух стран в рамках ШОС и БРИКС. Владимир Путин пригласил президента Монголии на ближайший саммит организации в Казань. А сегодня по итогам переговоров, а также на основе достигнутых ранее договоренностей были подписаны ряд соглашений. О поставках энергоресурсов, об инвестировании строительства крупной угольной электростанции и разработке проекта реконструкции ТЭЦ в Улан-Баторе.

Путин: "Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Монголии, и за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21 процента. Причем коммерческие расчеты между нашими странами уже практически полностью в альтернативных доллару и евро валютах. Дальнейшему росту взаимных экспортно-импортных операций, несомненно, способствовало бы налаживание тесных контактов между Монголией и Евразийским экономическим союзом. Россия поддержала заключение торгового соглашения Монголии с ЕврАзЭС".

Активно сотрудничают Россия и Монголия в гуманитарной сфере. Регулярно проходят перекрестные дни культур двух стран, растет турпоток. Большой интерес в Монголии - к изучению русского языка, особенно среди молодежи. А попасть в российский вуз - заветная мечта многих. Ежегодно Россия выделяет для этого квоту в сотни мест.

Но учиться в одном из ведущих наших университетов монгольские студенты могут и на родине. Уже четверть века в Улан-Баторе работает филиал экономического университета имени Плеханова. Владимир Путин посетил общеобразовательную школу при вузе. В прошлом году она стала одним из победителей конкурса "Лучшая русская школа за рубежом". Ученики начальных классов приготовили для российского президента танец.

Также Владимир Путин встретился с премьер-министром Монголии и председателем парламента - Великого государственного хурала. На переговорах речь в том числе шла о военно-техническом и антитеррористическом сотрудничестве. Стороны констатировали, что российско-монгольское взаимодействие в этих областях вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.

Вечером на торжественном приеме Владимир Путин еще раз напомнил, как советские и монгольские военные сражались плечом к плечу 85 лет назад, и предложил тост за общую победу, за дальнейшее развитие двухсторонних отношений и процветание народов России и Монголии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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