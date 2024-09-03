В семье теледоктора Елены Малышевой прибавление

Телеведущая сообщила радостную новость

Елена Малышева сообщила, что ее младший сын Василий стал отцом. Радостной новостью теледоктор поделилась в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Запись она сделала в аккаунте своей приятельницы, вдовы модельера Валентина Юдашкина Марины.

Все началось с того, что Марина поздравила дочь Галину с годовщиной свадьбы. Та уже десять лет состоит в браке с Петром Максаковым. У них двое сыновей и дочь. И тут в комментариях как раз отметилась Елена Малышева. Оказалось, у Галины и Петра много общего с ее семьей.

"Наши отметили десять лет в мае. Итог такой же – трое детей в семье. Мы с тобой счастливые люди! А у меня еще и у младшего сына этим летом родилась девочка – первый ребеночек. Что тут скажешь? Счастье!!! Здоровья всем нашим детям и внукам! И нам - бабушкам - тоже здоровья!" - объявила Елена Малышева.

Напомним, что двое сыновей теледоктора давно живут в Америке. Старший, Юрий, воспитывает троих детей — Анну, Игоря и Артура. Елена Малышева часто гостит у родственников.

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