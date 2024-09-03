Собянин: Открыты четыре новых причала регулярного речного электротранспорта

Мэр столицы рассказал, что это за остановки

На первом маршруте — "Киевский — Парк Фили" — появилась остановка "Краснопресненский парк". На втором — "ЗИЛ — Печатники" — заработали причалы "Нагатинский", "Затон Новинки" и "Коломенская набережная". Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Таким образом, подчеркнул он, жители районов Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники получили доступ к инновационному виду транспорта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжается активное развитие водного транспорта. Десять новых электросудов появятся в 2025 году — большинство из них уже заложены на верфи. Таким образом, столичный электрофлот увеличится почти вдвое.

Новые суда и причалы позволят развивать как действующие регулярные речные маршруты, так и открывать новые. К 2030 году в Москве их планируется запустить еще около пяти. А также построить еще несколько десятков судов и причалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram