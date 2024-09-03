Юмористка Клара Новикова: Непонятно, что ждет нас и наших детей

Откровенное интервью артистки

Клара Новикова получила популярность в далеком 1974 году после того, как одержала победу на всесоюзном конкурсе артистов эстрады. С тех пор прошло уже несколько десятилетий, но артистка все так же популярна: она снимается на телевидении, в кино, играет в театре. Со стороны кажется, что актриса и в жизни такая же веселая и неунывающая, как и ее героиня тетя Соня. Но на самом деле это не так.

"Непонятно, что ждет нас и наших детей. Вот повышают сегодня зарплаты, пенсии, а все равно жить на такие деньги невозможно. Люди стали очень разрозненным и разобщенными. Круг друзей и даже простого общения резко сузился, дружбу подменяют различные тусовки. А вот таких глубинных и личностных отношений осталось очень мало. Потому что люди заняты, им надо зарабатывать на жизнь", - высказалась артистка.

По мнению Новиковой, сейчас люди ценят престиж и хотят выглядеть успешными и выбиваться из общей массы. Однако она не теряет оптимизма. В этом ей помогает не только работа, но и близкое окружение. В частности, дочь Мария, которую Клара возила по гастролям с самого раннего детства. По словам актрисы, ее дочь никогда не была брошенной.

У Новиковой есть внуки Анна и Лев. По признанию юмористки, она уделяет им не больше внимания, чем в свое время дочери.

"Я, видимо, плохая бабушка. Они меня не называют бабушкой. А просто Кларой. Я сама не считаю себя бабушкой. Всегда им говорю, что, пока я их кормлю, пока помогаю им материально, я для них старшая мама. Как только перейду на их обеспечение, когда они мне будут помогать, не дай бог, носить мне горшки, тогда пусть и называют меня бабушкой", - рассказала юмористка "Миру новостей".

Клара Новикова призналась, что главный секрет сохранения здоровья и формы состоит в получении положительных эмоций. Актриса заключила:

"Чтобы хорошо выглядеть, надо просто уметь вкусно жить, черпать радость и удовольствие от общения, от разных мелочей, перестать себя грузить негативом".

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