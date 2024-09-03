Люди бьют тревогу из-за детей Пугачевой

Вот что происходит

Наступил новый учебный год, а дети Аллы Пугачевой и ее молодого мужа-иноагента Максима Галкина Лиза и Гарри, как утверждает ряд СМИ, так и не вернулись в школу. Интернет-пользователи бьют тревогу. По их мнению, из-за частых перемещений по миру и невозможности жить и учиться в одном месте у детей может развиться целый букет психологических проблем.

Эксперты в Сети тоже беспокоятся за наследников пары. По мнению психологов, в будущем Гарри и Лиза могут столкнуться с последствиями стресса, который переживают сейчас. Ведь после спешного отъезда из России дети потеряли друзей и стали заложниками ситуации.

Напомним, что Алла Пугачева с наследниками находится в Латвии. В Юрмале Примадонна традиционно проводит каждое лето, поскольку там гораздо мягче климат и комфортнее погода. Артистка снимает виллу на несколько месяцев. Говорят, что и сейчас певица находится там и возвращаться в Израиль в ближайшее время не планирует, передает "КП".

Репортеры предполагают, что дети учатся дистанционно или даже находятся на домашнем обучении.

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