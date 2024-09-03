Александр Буйнов выступил в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Певец пожелал военнослужащим здоровья

Народный артист России Александр Буйнов посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве.

"Первое, что меня приятно порадовало, это организация. Все эти инстанции пройти за такое короткое время – это поражает. Я увидел здесь красивых взрослых ребят, мужиков, внушающих доверие. В глазах у них светится патриотизм, не показной и не деланный. Это настоящие патриоты, без лишнего пафоса. И молодые ребята тоже мотивированы, я получил массу впечатлений", - цитирует Буйнова информагентство "Москва".

Певец исполнил для военнослужащих несколько композиций и пожелал всем здоровья.

Ранее пункт посетила Ирина Дубцова. Певица отметила произошедшие в лучшую сторону изменения. Она также поблагодарила добровольцев и пожелала им вернуться с победой.

Заместитель начальника пункта отбора Леонид Андреев в конце августа отмечал, что записываться добровольцами ежедневно приходят в среднем более 100 человек.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 1 апреля 2023 года. Он располагается по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Прием граждан ведется с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Записаться на визит можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставят на горячей линии по номеру 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

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