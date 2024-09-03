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Алексей Кучмин: "Переход на коммунальный электротранспорт будет способствовать устойчивому городскому развитию"

17:52
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Это приведет к снижению уровня шума

В стране появляются и испытываются первые отечественные экземпляры коммунальной техники на электротяге. Таким образом вскоре в России и в Москве в частности, появятся свои надежные машины для коммунальных служб, от которых зависит не только чистота и безопасность улиц, но и экологическая обстановка и комфорт жителей, заявил инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин.

"Переход на коммунальный электротранспорт будет способствовать устойчивому городскому развитию. В частности, позволит сократить выбросы углекислого газа и улучшить экологическую ситуацию в городе, а также снизить расходы на техобслуживание транспортных средств. А возможная локализация высокотехнологичного производства электрической коммунальной техники в Москве позволит создать современные рабочие места для жителей столицы", - объявил он.

Ранее мэр Сергей Собянин отметил, что Москва является лидером по созданию комфортной городской среды. В сфере ЖКХ столицы работает сплоченный коллектив, который круглосуточно обеспечивает надежное и бесперебойное энерго-, водо-, тепло- и газоснабжение.

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Алексей Кучмин
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