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РЖД запустили первый беспилотный поезд на МЦК

18:04
  • вторник
  • 03 сентября 2024

В России впервые запущен беспилотный состав

"Ласточка", оснащенная системой автоматического управления третьего уровня, начала регулярно перевозить пассажиров на Московском центральном кольце. Однако пока машинист присутствует в кабине. Он контролирует работу системы и выполняет ряд операций, таких как открытие и закрытие дверей.

"Запуск беспилотного поезда на МЦК – знаковое событие для всей российской железнодорожной отрасли. Это важный шаг в сторону повышения безопасности, эффективности и комфорта пассажирских перевозок", – заявил заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов.

Через пару лет РЖД планирует запустить поезда с четвертым уровнем автоматизации, которые смогут обслуживать маршруты полностью без участия человека.

Ранее был подписан договор на поставку 41-го высокоскоростного электропоезда "Белый кречет". У него будет восемь вагонов. Четыре класса для пассажиров: помимо первого, это еще бизнес, комфорт и эконом. 454 пассажирских места.

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