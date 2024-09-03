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Степан Орлов: "В Орехово-Борисово должен появиться открытый бассейн"

18:24
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Сейчас выбирается подходящая площадка

В Орехово-Борисово рассматривается вопрос строительства открытого бассейна, в котором могли бы отдыхать и заниматься плаванием москвичи всех возрастов и уровней подготовки, рассказал депутат Мосгордумы Степан Орлов.

"Плавание – одно из самых востребованных спортивных занятий как у детей, так и у взрослых. И важно, чтобы бассейнов хватило всем: и нашим будущим чемпионам, и желающим оздоровиться и снять стресс москвичам", - подчеркнул депутат.

Кроме того он  подчеркнул, что важно обеспечить как можно большее разнообразие спортивных объектов, которые бы располагались в пешей доступности от жителей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве до 2030 года построят и реконструируют свыше 200 спортивных комплексов. Так, продолжится развитие Лужников, откроют ледовый дворец в Мневниковской пойме, завершат работы в легендарном Олимпийском.

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Степан Орлов
Степан Орлов
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