Трагическая история любви Светланы Светличной и Владимира Ивашова

Говорят, актер молча сносил измены красавицы артистки

28 августа исполнилось бы 85 лет актеру Владимиру Ивашову. Он считался одним из самых красивых актеров, однако не считал это своим преимуществом, наоборот, очень стеснялся внимания поклонниц и вообще был довольно закрытым и застенчивым человеком.

В 1961 году Владимир Ивашов женился на актрисе Светлане Светличной. У них родились сыновья Алексей и Олег, который умер в 2006 году. До этого, в 1995 году, не стало Владимира Ивашова. Ему было всего 55 лет.

"Прожили они вместе чуть больше 30 лет. Всякое у них в семье было. Володя не рассказывал, Света тоже старалась об этом молчать. Трагическая кончина сына. И Володя уходить собирался из семьи и прочее. А потом еще там было недопонимание со стороны Светы. Володя увлекался охотой. Привозил много дичи. А Света на диете, она следила за собой. Очень красивая была, но сидела всегда на травках, на каких-то фруктиках, овощах, и к мясу вообще не прикасалась", - высказался о паре актер Александр Панкратов-Черный, который работал вместе с Владимиром Ивашовым в ставшем для него последним фильме "Русские братья".

По мнению Панкратова-Черного, у Светличной "нет никакой карьеры", а лишь эпизод в комедии "Бриллиантовая рука". При этом актер не стал умалять красоты артистки, особенно отметив ее глаза. "Ивашов говорил, что глаза Светки – с неба. Ивашов ходил за женой как паж. Она – королева, а он – ее тень", - припомнил Панкратов-Черный.

Артист считает, что муж сумел простить измену Светличной, о которой знал весь отечественный киношный мир того времени, потому что очень ее любил. Впоследствии актриса в интервью не раз говорила о своей любви к мужу, при этом не желая упоминать, что у нее был и второй брак. В 1998 году Светлана Светличная вышла замуж за барда, поэта, художника Сергея Смирного-Сокольского, но менее чем через месяц с ним развелась, напоминает Prozvezd.info.

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