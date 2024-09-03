Певица Валерия: Осталось три дня

Артистка объявила новость

Певица Валерия готовится к грандиозному событию. О том, что должно случиться в ближайшее время, популярная исполнительница рассказала в своем официальном телеграм-канале.

"Осталось три дня до премьеры шестого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" - объявила певица.

В новой версии полюбившегося зрителям телепроекта, как и всегда, ожидается участие множества знаменитостей, а ведущими остаются Сергей Лазарев и Николай Басков.

Ранее Валерия поздравила всех с 1 сентября. "С Днем знаний вас, друзья! Кто-то радуется, что ему в школу не идти, а я б пошла снова с удовольствием. Спасибо всем моим учителям и наставникам! Всегда с благодарностью вспоминаю каждого. С праздником! Легкого вам учебного года!" - призналась артистка.

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