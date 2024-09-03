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Социальный фонд оказал с начала года более 120 миллионов услуг

22:20
  • вторник
  • 03 сентября 2024

В приоритете работы - открытие отделений в новых регионах

Все 44 услуги и 119 сервисов Социального фонда выведены на портал государственных услуг. Об этом премьеру Михаилу Мишустину рассказал глава ведомства Сергей Чирков.

С начала текущего года фонд уже оказал более 120 миллионов услуг. В приоритете работы - открытие отделений в новых регионах. Сейчас там развернуто более ста клиентских служб. Также ведомство информирует россиян о федеральных и региональных льготах, которые им полагаются. В первую очередь речь идет о целой системе мер поддержки семей с детьми.

"Наш президент как раз соответствующее поручение дал, когда мы будем реализовывать в том числе и возможность возврата части налога, для того, чтобы в случае, если среднедушевой доход семьи с двумя и более детьми не превышает 1,5 прожиточного минимума, была возможность получить его. Это в 2026 году будет. И все это надо сделать вместе с Социальным фондом, с Налоговой службой, чтобы это было удобно и для людей необременительно. Еще раз скажу, что у людей старшего поколения есть запрос на общение. И нужно обязательно идти им в этом навстречу, потому что многим гораздо удобнее прийти и, получив соответствующую консультацию, понять все детали, связанные с мерами поддержки, льготами, которые есть у государства. И вы, пожалуйста, об этом не забывайте, это важно", - указал премьер.

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