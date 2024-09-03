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Мизулина не простила Лебедева и нанесла ему удар

19:49
  • вторник
  • 03 сентября 2024

История получила продолжение

Лига безопасного интернета и ее руководительница Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства в Лефортовский суд Москвы. Теперь она требует возмещения морального вреда в размере десяти миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, 1 августа дизайнер Артемий Лебедев дал интервью, в котором исковеркал фамилию Екатерины Мизулиной. Та оскорбилась и не простила его даже после публичных извинений.

Лебедев в свою очередь утверждал, что избегать суда не собирается, потому что наш суд — "самый честный и справедливый в мире". Также дизайнер обещал бороться с публичной деятельностью Екатерины Мизулиной, но не переходить на личности.

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Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина
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