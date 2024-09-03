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ВСУ рассказали о гибели десятков военных после удара по военному институту связи

20:07
  • вторник
  • 03 сентября 2024

"Искандер" поразил цель как раз в момент построения личного состава

Сегодня, 3 сентября, российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве. По данным военных корреспондентов, подготовку украинских специалистов РЭБ и связи ведут иностранные инструкторы. Их размещение на объектах, координаты которых давно известны, упрощает работу российской разведке и ракетчикам. Сообщалось, что речь идет о десятках и даже сотнях погибших.

Эту информацию прокомментировали ВСУ.

"Есть десятки погибших и сотни раненых", - передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ВСУ.

В украинских Сухопутных войсках также заявили, что после удара в Полтаве будут усилены меры по обеспечению безопасности личного состава, а также требования к дисциплине и к командованию воинских частей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что военное училище в Полтаве в последнее время специализировалось на подготовке личного состава для ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ.

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