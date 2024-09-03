Собянин: Одобрены планы строительства школы и детского сада в районе Западное Дегунино

Мэр столицы рассказал о будущих постройках

Школа рассчитана на 950 учеников, детский сад — на 350 малышей. В них будут работать больше 170 педагогов, воспитателей и других специалистов. Учреждения будут возведены за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил Сергея Собянин на своем официальном телеграм-канале.

Ранее он отмечал, что программа стимулирования создания мест приложения труда начала свою работу еще четыре года назад и направлена на привлечение инвесторов для строительства социально и экономически важных объектов, а также создания для москвичей рабочих мест ближе к дому.

Уже готовы 22 объекта, включая восемь садиков, шесть школ и три технопарка, что позволило дать около десяти тысяч новых рабочих мест.

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