В Россию может вернуться настоящая Pepsi

Компания подала заявку на регистрацию нового товарного знака

Оригинальный газированный напиток Pepsi может вернуться на прилавки российских магазинов под новым названием. Сообщается, что американская корпорация PepsiCo подала заявку на регистрацию в России нового товарного знака. Обращение было направлено прямо из США, с адреса одной из штаб-квартир компании, сообщает "Газета.ru".

Напомним, что два года назад пресс-служба PepsiCo заявила о прекращении продажи напитков, производимых компанией, на территории России. В том числе речь шла о лимонадах Pepsi, Mirinda и 7Up.

А четыре года назад умер бизнесмен, подаривший россиянам газировку Pepsi. Речь идет о Дональде Кендалле. Он скончался на 100-м году жизни. Именно Кендалл договорился о поставках напитка в обмен на закупку русской водки для продажи в США. В 2004 году бизнесмен был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным.

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