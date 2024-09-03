ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Россию может вернуться настоящая Pepsi

20:42
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Компания подала заявку на регистрацию нового товарного знака

Оригинальный газированный напиток Pepsi может вернуться на прилавки российских магазинов под новым названием. Сообщается, что американская корпорация PepsiCo подала заявку на регистрацию в России нового товарного знака. Обращение было направлено прямо из США, с адреса одной из штаб-квартир компании, сообщает "Газета.ru".

Напомним, что два года назад пресс-служба PepsiCo заявила о прекращении продажи напитков, производимых компанией, на территории России. В том числе речь шла о лимонадах Pepsi, Mirinda и 7Up.

А четыре года назад умер бизнесмен, подаривший россиянам газировку Pepsi. Речь идет о Дональде Кендалле. Он скончался на 100-м году жизни. Именно Кендалл договорился о поставках напитка в обмен на закупку русской водки для продажи в США. В 2004 году бизнесмен был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Pepsi
Pepsi
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.