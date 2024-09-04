Профессор ВШЭ Лузянин: Роль Монголии становится более весомой

Страна получит дешевый трубопроводный газ

На каком этапе реализации находятся главные совместные экономические проекты России и Монголии? Как развивается военно-техническое сотрудничество наших стран? И с чем связано настойчивое стремление США укрепить своё влияние в Монголии?

Итоги визита Владимира Путина в Монголию Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин.

"Этот газопровод связывает три страны. Монголы получают дешевый трубопроводный газ для модернизации и развития. Сама роль Монголии становится более весомой", - отметил он.

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