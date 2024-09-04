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ПВО сбила за ночь четыре украинских дрона над российскими регионами

08:27
  • среда
  • 04 сентября 2024

В море уничтожено четыре безэкипажных катера

Силы ПВО и Черноморского флота пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракты на российской территории. Как сообщили в Минобороны, в течение прошедшей ночи сбито несколько украинских дронов.

Силы ПВО сбили за ночь 158 беспилотников над 15 регионами России
4 украинских беспилотника сбиты ночью над территорией России

По данным военного ведомства, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа было ликвидировано над Белгородской областью. По одному украинскому беспилотнику сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря. 

Ее одну попытку атаки пресекли силы Черноморского Флота. Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожено в северо-западной части акватории Черного моря.

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