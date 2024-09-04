Минобороны представило новых героев спецоперации

Российские бойцы проявляют мужество

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Старший матрос Яков Анашкин в составе медицинской роты под непрерывным огнем оказывал первую помощь раненым и эвакуировал их с поля боя. А также ассистировал врачам в сложных операциях. Благодаря героизму старшего матроса Якова Анашкина были восстановлены и возвращены в строй более 20 российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести

Прапорщик Сергей Колышков в ходе обороны на линии боевого соприкосновения обнаружил многофункциональный тяжелый беспилотник ВСУ, который приближался к позициям наших войск. Сергей точно рассчитал траекторию движения дрона и точными очередями из автомата сбил вражеский БПЛА. Грамотные и оперативные действия прапорщика Колышкова сохранили жизни российских военнослужащих.

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