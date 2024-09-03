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Дарья Мельникова перестала скрывать пол третьего ребенка

21:28
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Актриса стала многодетной матерью втайне от всех

Дарья Мельникова прославилась благодаря роли бунтарки Жени из комедийного сериала "Папины дочки". После окончания съемок артистка начала сниматься в рекламе и играть в театре. Затем она вышла замуж за актера Артура Смольянинова, который сейчас является иноагентом и экстремистом, и родила сыновей Артура и Марка.

О своей личной жизни актриса предпочитала никогда не распространяться. Деталями она делилась скупо и крайне редко в социальных сетях. Тем не менее в 2021 году Дарья Мельникова призналась, что развелась с мужем. После того, как актер высказался против СВО, проблем у актрисы прибавилось. Несмотря на то, что она уже не имела никакого отношения к артисту, стали поговаривать, что у Мельниковой начались проблемы с работой. Сама она как-то проговорилась, что одна тянет ипотеку, а средств у нее не так много.

Однако ситуация в личной жизни Дарьи наладилась, и об этом общественность узнала от нее самой. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актриса опубликовала видео, в котором назвала актера Романа Набатова мужем и показала грудного ребенка.

Это стало сенсацией. Однако Мельникова не стала уточнять пол малыша, лишь сделав это сейчас. Она выложила кадр, на котором запечатлена крохотная ручка на ее лице, и написала: "Ох уж эта женская конкуренция", из чего фанаты сделали вывод, что Дарья родила девочку.

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