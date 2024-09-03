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Собянин вручил награды работникам комплекса городского хозяйства Москвы и подвел итоги его работы

22:17
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Комплекс ЖКХ решает самые сложные задачи

Во вторник в Москве чествовали сотрудников комплекса городского хозяйства. Мэр Сергей Собянин наградил 12 лучших работников отрасли и две трудовые династии столичных коммунальщиков.

Мэр отметил, что комплекс ЖКХ решает самые сложные задачи, благодаря чему город становится более современным и комфортным. В этом году в Москве преобразится более двух с половиной тысяч общественных пространств - набережные, парки, площади, улицы и дворы. Непосредственное участие коммунальщики принимают и в таких программах, как реконструкция 200 столичных поликлиник по новому московскому стандарту. Этот проект завершен, теперь необходимо привести в порядок школы. Работы уже стартовали, и до конца учебного года обновят 50 зданий.

Сергей Собянин также отдельно поблагодарил столичных сотрудников ЖКХ, которые активно помогают в восстановлении новых регионов. Почти 3 тысячи москвичей работают на объектах в Луганске и Донецке. В эти города из столицы направлены и порядка 700 единиц техники из Москвы. Они задействованы в работах по ремонту зданий, сооружений и инфраструктуры. Кроме того, организации и инженерные компании Комплекса городского хозяйства столицы обеспечили развертывание пунктов временного размещения в Курской области.

"Огромное количество людей от вас приезжает туда, чтобы строить, активно помогать и восстанавливать, проходить зимний отопительный сезон. В Курской области вы развернули за считанные дни места для эвакуации граждан. Вы заботитесь о них, кормите и поите. И помимо этого еще и сотни машин везут элементы оборонительных сооружений для защиты от врага", - отметил мэр.

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