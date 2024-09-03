Путин прилетел во Владивосток

В рамках ВЭФ президент проведет ряд встреч и примет участие в главном пленарном заседании
Самолет президента России приземлился в аэропорту Владивостока.
В столице Приморья на острове Русский во вторник стартовал ежегодный международный экономический форум, в рамках которого Владимир Путин уже завтра проведет ряд встреч, а в четверг примет участие в главном пленарном заседании.
О том, как стартовал ВЭФ, смотрите в репортаже канала "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram