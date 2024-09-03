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Никита Кологривый рассказал о рождении ребенка

22:01
  • вторник
  • 03 сентября 2024

Актер присутствовал в роддоме

Никита Кологривый посетил премьеру многосерийного фильма "Комбинация". Лента посвящена становлению и творчеству популярной в 80-ые группе "Комбинация". Никита Кологривый сыграл в фильме роль Александра Шишинина, основателя и продюсера команды.

На премьере артист пообщался с журналистами. Он рассказал о том, какая сцена стала для него самой запоминающейся.

"Там было рождение дочери моего персонажа. Я сам это испытывал, поэтому для меня это очень трепетная ассоциация. Вспомнил, как я был на родах своей дочери", - рассказал Кологривый в беседе с РЕН ТВ.

Напомним, с 2020 года Никита Кологривый бел женат на актрисе Александрине Питиримовой. В 2021 году она родила ему дочь Есению. Однако в 2023 году Кологривый и Питиримова развелись.

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