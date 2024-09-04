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Украинские чиновники боятся усиления власти Зеленского внутри администрации из-за кадровых чисток

01:46
  • среда
  • 04 сентября 2024

Чиновники боятся, что эти "чистки", могут быть частью усилий Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации

Украинские чиновники боятся усиления власти Зеленского внутри администрации из-за кадровых чисток.  Об этом в среду, 4 сентября, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
 
Некоторые чиновники обеспокоены тем, что эти "чистки", могут быть частью усилий Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации.
 
При этом источники издания сообщили, что некоторые из подавших в отставку министров, скорее всего, останутся в правительстве, но займут новые должности.
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