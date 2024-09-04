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Песков: Москва учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ

07:10
  • среда
  • 04 сентября 2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений на ВЭФ-2024

Москва учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Об этом в среду, 4 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что итоги выборов в США вряд ли повлияют на политику Вашингтона на российском и украинском направлениях, но могут быть нюансы в зависимости от конфигурации новой администрации. Помимо ётого, от действующей администрации США можно ожидать всего на украинском направлении, Вашингтон отказывается от шагов по мирному урегулированию. По его мнению, США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности, являются "запевалой" в нагнетании напряженности.

Говоря про Украину, он отметил, что перестановки в кабмине страны не повлияют на перспективы урегулирования.

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