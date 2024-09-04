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Российские зенитчики успешно отражают воздушные атаки ВСУ

08:34
  • среда
  • 04 сентября 2024

Новые данные о ходе СВО

В зоне специальной военной операции наши подразделения уверенно ломают оборону националистов. Подразделениями Южной группировки уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ. За сутки на этом направлении неонацисты потеряли ранеными и убитыми до 700 человек личного состава.

На Южно-Донецком направлении успешно отражают воздушные атаки экипажи ЗРК "Бук-М1". Только одним расчетом в течение недели было уничтожено более десяти воздушных целей противника. Зенитчики - на боевом посту днем и ночью. "Бук М1" способен обнаружить цель на расстоянии в несколько десятков километров и эффективно уничтожает как реактивные снаряды "Хаймарса", так и беспилотные летательные аппараты ВСУ.

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