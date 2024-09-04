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Появились кадры боевой работы российских "Гиацинтов-Б"

08:30
  • среда
  • 04 сентября 2024

Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу

Информация о ситуации в приграничных районах Курской области. Наши военнослужащие уверенно теснят противника, помощь штурмовым отрядам оказывает армейская авиация и артиллерия.

Экипажи вертолётов Ми-28 точным ударом уничтожили скопление бронетехники и живой силы противника в приграничном районе. Огонь вели по разведанным целям. После выполнения поставленной задачи экипажи благополучно вернулись на площадку вылета.

А это кадры боевой работы расчетов буксируемых пушек "Гиацинт-Б".  Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, наносят удары по мобильным бронированным группам и пунктам временной дислокации боевиков ВСУ.

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