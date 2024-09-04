ВС России нанесли массированный ракетный удар по военным объектам на Украине

Большая часть ракет ушла на запад страны

Российские войска нанесли минувшей ночью массированный ракетный удар по военным объектам на Украине. Большая часть ракет ушла в западные регионы страны. Взрывы гремели во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Как сообщил "Военный обозреватель", по целям работали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31К. Кроме того, стратегические бомбардировщики Ту-95МС применили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, а дальние ракетоносцы Ту-22М3 - сверхзвуковые ракеты Х-22.

Местные паблики пишут о поражении военной инфраструктуры в городе Стрый Львовской области. Там расположены военный аэродром, на котором, предположительно, базируются F-16, а также крупный железнодорожный узел, где распределяется западное вооружение. В самом Львове одной из целей ночных ударов стал железнодорожный вокзал, на котором вспыхнул мощный пожар. Одной из главных целей ночного удара по западным регионам Украины стал военный аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области. Там также базируются американские истребители F-16.

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