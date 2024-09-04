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ВС России нанесли массированный ракетный удар по военным объектам на Украине

08:14
  • среда
  • 04 сентября 2024

Большая часть ракет ушла на запад страны

Российские войска нанесли минувшей ночью массированный ракетный удар по военным объектам на Украине. Большая часть ракет ушла в западные регионы страны. Взрывы гремели во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

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Как сообщил "Военный обозреватель", по целям работали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31К. Кроме того, стратегические бомбардировщики Ту-95МС применили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, а дальние ракетоносцы Ту-22М3 - сверхзвуковые ракеты Х-22.

Местные паблики пишут о поражении военной инфраструктуры в городе Стрый Львовской области. Там расположены военный аэродром, на котором, предположительно, базируются F-16, а также крупный железнодорожный узел, где распределяется западное вооружение. В самом Львове одной из целей ночных ударов стал железнодорожный вокзал, на котором вспыхнул мощный пожар. Одной из главных целей ночного удара по западным регионам Украины стал военный аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области. Там также базируются американские истребители F-16.

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