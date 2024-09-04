Однако Москва фиксирует поступающую информацию

Кадровые перемены в украинском правительстве никак не повлияют на переговорный процесс по украинскому кризису. Такое заявление сделал в среду, 4 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения об отставке вице-премьера Украины по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, а также слухи о планируемом уходе главы украинского МИД Дмитрий Кулебы, Песков подтвердил, что "мы тщательно фиксируем всю поступающую информацию".

Однако, подчеркнул спикер Кремля, это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса и никакого влияния на него не окажет. Песков также отметил, что "в последние дни вы видите, какая у нас повестка дня напряженная", сообщает ТАСС.

Ранее издание The National Interest отмечало, что ставка на то, что Путин "сломается" и начнет переговоры из-за ситуации в Курской области – не более чем фантазия киевского режима. Украина ничего не добьется этой авантюрой, а лишь впустую потеряет людские и военные ресурсы.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, как Украина сорвала достижение договоренности по обеспечению безопасности в Черном море. Дипломат отметил, что киевский режим отклонил инициативу об атомных станциях, которую сам же и выдвигал.

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